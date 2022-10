POL-HRO: Vermisste 13-Jährige aus Schwerin wieder aufgetaucht / Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Schwerin (ots) -



Seit den Abendstunden des 23.10.2022 ist das 13 Jahre alte Mädchen

aus Schwerin wieder in der Obhut seiner Eltern. Es wurde am

vergangenen Donnerstag, den 20.10.2022, als vermisst gemeldet und

daraufhin mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Heute

konnte die Polizei das Kind wohlbehalten aufgreifen und an die Eltern

übergeben.

Die Polizei dankt allen, die bei der Suche geholfen haben.



Es wird um Löschung aller personenbezogener Daten, die im

Zusammenhang mit der polizeilichen Fahndung nach dem Kind

herausgegeben wurden, gebeten.





