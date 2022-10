POL-NB: Brand eines LKW in Usedom Stadt - Polizei sucht Zeugen (LK VG)

Neubrandenburg (ots) -



Am 22.10.2022, gegen 19:45 Uhr, wurde der Polizei der Brand eines Lkw

Mercedes- Benz in der Geschwister-Scholl-Str. in Usedom Stadt

gemeldet. Der LKW mit historischem/Oldtimer Kennzeichen und Zulassung

in Köln wurde durch den Brand im Bereich des Führerhauses beschädigt.

Die entstandene Sachschadenssumme beläuft sich gegenwärtig auf rund

8.000 Euro. Weitere Sachschäden entstanden nicht.



Durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Usedom wurde der Brand

gelöscht. Da eine absichtliche Inbrandsetzung durch den/die bislang

unbekannte Täter nicht ausgeschlossen werden konnte, kam der

Brandursachenermittler nachfolgend zum Einsatz. Nach aktuellem

Ermittlungsstand geht die Polizei in diesem Fall von einer

Brandstiftung durch unbekannte Personen aus, weshalb ein

entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.



In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall im

Zeitraum vom 22.10.2022, 12:00 Uhr bis 22.10.2022, 19:45 Uhr

beobachtet haben oder Angaben zu dem/den möglichen Tätern machen

können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378

279-224, die Internetwache der Landespolizei MV unter

www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Mit freundlichen Grüßen



Im Auftrag



Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell