POL-HRO: Schwerverletzter Kradfahrer zur Behandlung ins Krankenhaus geflogen

Neubukow (ots) -



Am 23.10.2022 gegen 14:00 Uhr kam es auf der L12 in Neubukow zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer schwerverletzt wurde.



Vermutlich musste der 67 jährige deutsche Fahrer etwas stärker

abbremsen, als der vor ihm fahrende PKW am Ortseingang von Neubukow

ebenfalls bremste, um die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu

erreichen. Dieser Fehler beim Bremsen trug wohl dazu bei, dass er

stürzte und sich in der Folge schwere Verletzungen zuzog. Nach der

ersten medizinischen Versorgung am Unfallort wurde er mit dem

Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.



Die Freiwillige Feuerwehr aus Rakow kam zum Einsatz, um die

ausgelaufenen Betriebsstoffe aufzunehmen.



Zur medizinischen Versorgung und Unfallaufnahme kam es für eine

Stunde zur Vollsperrung im Bereich der Unfallstelle. Der Sachschaden

beträgt 5.000 Euro.



Kristin Hartfil

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



