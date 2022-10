POL-NB: Diebstahl von Solarmodulen bei Gültz (LK MSE)

Malchin (ots) -



Am 23.10.2022 wurde der Polizei der Diebstahl von 60 Solarmodulen bei Gültz (LK MSE) gemeldet.

Im Tatzeitraum vom 22.10.2022 bis 23.10.2022 haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gelände des Solarparks verschafft und 60 Solarmodule entwendet. Diese wurden durch die Täter demontiert und mit einem Fahrzeug abtransportiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und der Kriminaldauerdienst sicherte die Spuren am Tatort. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 12.000EUR.

Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Malchin Tel. 039942310, jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet www.polizeimvnet.de zu melden.



Mit freundlichen Grüßen



EPHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell