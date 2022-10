POL-LWL: Verkehrseinschränkungen im Zuge zweier Demonstrationen

Ludwigslust/ Parchim (ots) -



Im Zuge zweier Demonstration müssen Kraftfahrer am Montagabend in Ludwigslust und Parchim jeweils mit zeitweiligen Verkehrsbehinderungen rechnen. In Ludwigslust ist unter anderem der Bereich um den Alexandrinenplatz, die B5 (Lindenstraße), sowie die Käthe-Kollwitzstraße und die Schlossstraße von Einschränkungen für den Straßenverkehr betroffen.

In Parchim sind ebenfalls mehrere Straßen in der Innenstadt betroffen. Kraftfahrer müssen zudem mit temporären Sperrungen in der Straße Moltkeplatz, der Putlitzer Str. (B 191), Südring und Buchholzallee rechnen. Die Polizei ist vor Ort und regelt den Verkehr.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell