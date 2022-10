POL-HRO: Tatverdächtiger nach versuchtem Einbruch in Bäcker Filiale gestellt

Gadebusch (ots) -



Einsatzkräfte der Polizei konnten auf dem Dach eines Supermarktes in

Gadebusch eine 33-jährige männliche Person festnehmen. Dieser hatte

versucht, in eine dortige Bäckerfiliale einzubrechen.



Am 23.10.2022 gegen 04:52 Uhr erhielt die Gadebuscher Polizei über

den zuständigen Sicherheitsdienst der Bäckerfiliale den Hinweis, dass

ein Einbruchsalarm ausgelöst wurde. Während der sofortigen

Überprüfung vor Ort, stellten die Polizeibeamten auf der rückwärtigen

Seite des Marktes eine angestellte Leiter fest. Um den Dachbereich zu

prüfen wurde die Freiwilligen Feuerwehr Gadebusch mit einer

Drehleiter als Einsatzmittel angefordert. Bei der Absuche konnte auf

dem Dach eine männliche Person liegend vorgefunden werden. Es ist

kein Stehlschaden entstanden. Der Sachschaden beträgt 1.000 Euro. Der

33- jährige deutsche Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Es

wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des

Diebstahls eingeleitet.



In dem Einsatz waren Polizeibeamte der Polizeireviere Gadebusch und

Grevesmühlen, Diensthundeführer mit Hunden sowie der

Kriminaldauerdienst Wismar eingebunden.



Lars Abrutat

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



