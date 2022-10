POL-NB: 71-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Neubrandenburg verletzt

Neubrandenburg (ots) -



Am 23.10.2022 um 08:45 Uhr ereignete sich im Bereich der Neustrelitzer-Straße auf Höhe der Clara-Zetkin-Straße in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach jetzigem Erkenntnisstand befuhr ein 46-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW Mazda die Clara-Zetkin-Straße und wollte nach rechts in die Neustrelitzer-Straße abbiegen. Eine 71-jährige deutsche Radfahrerin befuhr den Radweg der Neustrelitzer-Straße aus Richtung des REWE-Marktes in Richtung Innenstadt ordnungsgemäß. Der PKW-Fahrer missachtete die Vorfahrt der Radfahrerin, wobei es zum Zusammenstoß auf Höhe des Radweges kam. Die Radfahrerin erlitt Verletzungen im Bereich der Schulter, wurde durch die alarmierte RTW-Besatzung behandelt und anschließend in das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg gebracht. Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell