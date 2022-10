POL-NB: Bedrohung mit Messer vor der Diskothek Colosseum in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Mehrere Streifenbesatzungen des PHR Neubrandenburg kamen am 23.10.2022, gegen 02.30 Uhr vor der Diskothek Colosseum Neubrandenburg zum Einsatz, weil über Notruf eine Bedrohung mit einem Messer gemeldet wurde. Auf dem angrenzenden Parkplatz wurde ein 36-jähriger Tatverdächtiger angetroffen. Er soll einen 33-jährigen Mitarbeiter des Diskothek mit einem Messer bedroht haben, nachdem dieser ihn aufgefordert hatte, wegen seiner starken Alkoholisierung den Club zu verlassen. Das verwendete Einhandmesser des Tatverdächtigten wurde durch die eingesetzten Beamten sichergestellt. Zudem wurde bei der Durchsuchung des Mannes eine geringe Menge an Betäubungsmitteln gefunden. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,46 Promille.

Der 36 Jahre alte syrische Beschuldigte kam zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam. Die Kripo Neubrandenburg ermittelt jetzt gegen ihn wegen Bedrohung, Besitz von Betäubungsmitteln und wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.



