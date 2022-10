POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss bei Grimmen (Vorpommern-Rügen)

Grimmen (LK VR) (ots) -



In den frühen Abendstunden des 22.10.2022 ereignete sich zwischen den

Ortschaften Poggendorf und Rakow ein Verkehrsunfall, bei dem der

36-jährige deutsche Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol

stand.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mercedes-Benz-Fahrer gegen

18:50 Uhr die Landesstraße 26 in Richtung Rakow, als er während eines

Überholmanövers in Höhe des Abzweiges Wüstenbilow nach links von der

Fahrbahn abkam. Im Straßengraben überschlug sich der Pkw und kam

letztendlich auf dem Dach zum Liegen. Der aus Grimmen stammende Mann

konnte sich selbst befreien, erlitt jedoch nach derzeitigem

Kenntnisstand leichte Verletzungen, die vor Ort medizinisch versorgt

wurden.



Während der Unfallaufnahme stellten die vom Polizeirevier Grimmen

eingesetzten Kräfte fest, dass der 36-Jährige unter dem Einfluss von

Alkohol stand. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 0,9

Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe bei dem Grimmener entnommen

und der Führerschein sichergestellt.



Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird gegenwärtig

auf ca. 35.000 EUR geschätzt. Die Straße musste temporär halbseitig

gesperrt werden. Gegen 21:30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Gegen

den 36-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des

Straßenverkehrs ermittelt.



