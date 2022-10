POL-NB: Stark alkoholisierter Fahrzeugführer auf der A20 gestellt

Grimmen (ots) -



Am 22.10.2022 gegen 16:00 Uhr wurde durch Kräfte des Autobahn- und

Verkehrspolizeireviers Grimmen ein 66-jähriger deutscher

Fahrzeugführer auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck, im Bereich der

Baustelle Trebeltalbrücke, kontrolliert.

Zuvor hatte ein Zeuge einen auffällig fahrenden Pkw der

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gemeldet.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert

von 2,66 Promille.

Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobenentnahme im

Krankenhaus Bartmannshagen durchgeführt. Das Fahrzeug wurde durch ein

Abschleppunternehmen geborgen. Danach wurde der Beschuldigte aus der

polizeilichen Maßnahme entlassen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde

eingeleitet.



