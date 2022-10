POL-HRO: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Bützow

Bützow (ots) -



Am 22.10.22 gg. 13:43 Uhr kam es in einem Keller eines

Mehrfamilienhauses in der Carl-Moltmann-Straße in Bützow zu einem

Brand. Durch starke Rauchentwicklung, der sich in zwei Hausaufgängen

verteilte, mussten insgesamt 15 Mietparteien aus zwei Aufgängen

zeitweise das Haus verlassen. Sie konnten jedoch am frühen Abend in

ihre Wohnungen zurückkehren. Vor Ort kamen ein Brandursachenermittler

und der Kriminaldauerdienst Rostock zum Einsatz. Ursächlich für den

Brand war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt an der

Elektroanlage.Die Ermittlungen hierzu dauern an.



Eine Person wurde durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt,

konnte nach der ambulanten Behandlung vor Ort aber entlassen werden.

Der Gesamtschaden beträgt nach erster Einschätzung ca. 10 000,- EUR.



Die Bützower Polizei wirkte hier mit 22 Kameraden der freiwilligen

Feuerwehr Bützow sowie dem Rettungsdienst des Landkreises Rostock

zusammen.



Im Auftrag

Lars Abrutat

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell