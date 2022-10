POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzten Person

Boltenhagen (ots) -



Am 22.10.2022 kam es gegen 09:30 Uhr auf der Klützer Straße in

Boltenhagen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer

71-jährigen PKW Fahrerin und einer 81-jährigen Radfahrerin.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der PKW die Klützer Straße in

Richtung Ostseeallee, als die Radfahrerin die Straße aus einer

Seitenstraße kommend querte. Es kam im Bereich der Kreuzung zur

Kollision. In Folge dessen wurde die Radfahrerin an Kopf und Beinen

lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus Schwerin

verbracht werden, wo sie derzeit intensivmedizinisch betreut wird.

Nach ersten Feststellungen trug sie keinen Fahrradhelm.



