POL-HRO: PKW-Fahrer auf A24 von Fahrbahn abgekommen

A24 Neustadt-Glewe (ots) -



Am heutigen Samstag ereignete sich in den Morgenstunden auf der BAB

24, zwischen der Anschlussstelle Neustadt-Glewe und dem Autobahnkreuz

Schwerin, ein Verkehrsunfall.



Nach ersten Erkenntnissen ist der durchreisende 57-jährige deutsche

Fahrer des PKW eingeschlafen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dadurch wurden drei seiner Mitfahrer leicht verletzt. Diese und ein

7-jähriges Kind, welches vorsorglich und ohne äußere Verletzungen

untersucht werden soll, sind in die Krankenhäuser Schwerin und

Ludwigslust verbracht worden.



Zu Bergungszwecken erfolgte eine kurzzeitige Vollsperrung der BAB 24

in Richtung Hamburg.



Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR.





Lars Abrutat

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle



