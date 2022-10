POL-NB: Blitzer in 17509 Kemnitz in Brand gesetzt-Polizei sucht Zeugen

Wolgast (VG) (ots) -



Unbekannte Täter versuchten am 22.10.2022 gegen 02:30 Uhr die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage des Landkreises Vorpommern-Greifswald auf der L 26 in 17509 Kemnitz in Brand zu setzen. Es wurde eine unbekannte brennbare Flüssigkeit angezündet, um die Anlage zu beschädigen. Das Feuer erlosch jedoch von selbst und hinterließ nur einen geringen Schaden am Gehäuse. Zeugen des Tatgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizei Wolgast Telefon 03836252224, jeder anderen Polizeidienststelle oder über das Internet www.polizeimvnet.de zu melden.



