POL-NB: Zwei Täter beim Diebstahl vom Zaunpfählen in Bresewitz gestellt

Friedland (LK MSE) (ots) -



Am 21.10.2022 gegen 20:25 Uhr wurde der Polizei durch einen

aufmerksamen Zeugen mitgeteilt, dass an der alten Ziegelei in

Bresewitz mehrere Personen Sachen in einen Transporter laden. Da zu

dieser Zeit niemand mehr dort arbeiten würde, vermutete dieser einen

gegenwärtigen Diebstahl.

Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Friedland konnten in der

weiteren Folge zwei deutsche Tatverdächtige im Alter von 39 und 41

Jahren feststellen, welche gerade dabei waren, 172 Metallzaunpfähle

mit einem Gesamtwert von 860 Euro in einen Transporter zu laden.

Die Zaunpfähle mussten vor Ort ausgeladen und an den rechtmäßigen

Eigentümer übergeben werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen

Diebstahls wurde eingeleitet.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Im Auftrag



EPHK David Haupt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell