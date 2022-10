POL-ANK: Gefährliche Körperverletzung in Torgelow

Torgelow (ots) -



Zwei Männer haben gestern Abend (20.10.2022, gegen 20:30 Uhr) auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pasewalker Straße in Torgelow einen 41-jährigen tschechischen Mann angegriffen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll es zuvor einen Streit zwischen den Personen gegeben haben. In der weiteren Folge haben die beiden Täter, zwei Deutsche im Alter von 19 und 20 Jahren, auf das Opfer eingeschlagen. Danach nahm der 20-jährige Täter einen Baseballschläger und schlug damit auf den inzwischen auf dem Boden liegenden 41-Jährigen ein, auch in Richtung seines Kopfes. Anschließend flüchteten die beiden Männer mit einem Auto. Das Opfer war für eine gewisse Zeit nicht ansprechbar und musste mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Neubrandenburg geflogen werden. Inzwischen wurde die Polizei darüber informiert, dass der 41-jährige Geschädigte nicht lebensbedrohlich verletzt wurde.



Die Polizei hat sofort nach Bekanntwerden mit mehreren Streifenwagen die Fahndung nach den flüchtigen Tätern aufgenommen. Im Zuge der Ermittlungen konnten die Personalien der beiden Männer bekannt gemacht werden. Der 20-Jährige konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ein Alkoholvortest ergab zudem einen Wert von 0,29 Promille. Auch ein Drogentest schlug positiv an. Aufgrund dessen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt.



Im Laufe des heutigen Vormittags konnte die Polizei den Aufenthaltsort des 19-jährigen Täters ermitteln. Dieser wurde ebenfalls vorläufig festgenommen und in das Polizeirevier Ueckermünde verbracht. Des Weiteren konnte der Baseballschläger als Tatwaffe sichergestellt werden.



Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz. Beide Männer befinden sich derzeit noch im Polizeigewahrsam und werden nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen entlassen.



