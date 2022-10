POL-LWL: Diebstähle in Lübz und Plau am See

Lübz/ Plau am See (ots) -



Am Donnerstagabend stahlen drei männliche Tatverdächtige diverse Technikgeräte sowie einen Schlüssel einer Lebensmittel-Filiale in Plau am See. Ersten Erkenntnissen zu Folge wurden die Angestellten des Discounters durch die Täter gezielt abgelenkt um unbemerkt in die Büroräumen zu gelangen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr in der Quetziner Straße.

Kurze Zeit später, gegen 19:00 Uhr, stahlen vermutlich dieselben Täter eine große Menge von Zigaretten aus den Büroräumen des gleichnamigen Lebensmittel-Marktes in Lübz in der Straße An der Brücke. Auch hier sollen die Mitarbeiter gezielt durch männliche Personen abgelenkt worden sein, die dann durch eine Lagertür ins Büro gelangten. Dort entwendeten die Täter ebenfalls große Mengen an Zigaretten. Die Diebe flüchteten anschließend durch das Fenster des Aufenthaltsraumes. In Lübz sollen vier Tatverdächtige am Diebstahl beteiligt gewesen sein. In beiden Fällen wurde das Personal von den Tätern in gebrochenem deutsch bzw. auf englisch angesprochen. Sowohl in Lübz als auch in Plau am See sicherte die Kriminalpolizei Spuren und ermittelt nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Es ist ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro entstanden. Hinweise zu den Vorfällen bzw. zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen bei den Discountern nimmt die Polizei in Plau am See (Telefon: 038735/8370) entgegen.



