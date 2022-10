POL-SN: Einbruchsdiebstahl in Schweriner Apotheke - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



In der Nacht von Donnerstag zu Freitag ist es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine in einem Einkaufszentrum befindliche Apotheke im Stadtteil Krebsförden gekommen.

Unbekannte Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und später zu den sich darin befindlichen Tresor.

Insgesamt wurden mehrere tausend Euro Bargeld und verschreibungspflichtige Medikamente entwendet.

Vor Ort kam die Kriminalpolizei zum Einsatz, die die Spurensicherung übernahm und hierzu ermittelt.



Zeugen, die in diesem Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2223 oder -1560 zu melden.



