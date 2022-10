POL-HWI: Verkehrseinschränkungen in Wismar am kommenden Montag (24. Oktober)

Wismar (ots) -



Für den kommenden Montag, 24. Oktober 2022, ist für die Wismarer Innenstadt erneut eine Versammlung angemeldet, aufgrund derer im Stadtgebiet ab circa 18:00 Uhr zeitweise Einschränkungen des Straßenverkehrs zu erwarten sind.



Die geplante Strecke des Versammlungsaufzuges verläuft vom Marktplatz über die Großschmiede-, Bauhof- und Bademutterstraße. Über die Breite Straße, die Ulmen-, Dahlmann- und Mecklenburgstraße wird der Aufzug schließlich zurück zum Marktplatz führen.



Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, den genannten Bereich zu umfahren oder sich auf kurzzeitig Wartezeiten einzustellen. Die Verkehrseinschränkungen können sich zudem auf einzelne Buslinien auswirken, so dass zuweilen mit geringen Verzögerungen im Busverkehr zu rechnen ist.



Gemeinsam mit der Versammlungsbehörde des Landkreises wird die Polizeiinspektion Wismar die Versammlung begleiten. Für die Teilnahme an Versammlungen gilt die durch das Grundgesetz geschützte Versammlungsfreiheit. Sie ist ein hohes Gut unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Polizei und Versammlungsbehörde appellieren an alle Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer, das Recht auf Versammlungsfreiheit friedlich wahrzunehmen.



