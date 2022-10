POL-ANK: Zeugenaufruf nach Raubüberfall in Zinnowitz

Zinnowitz (ots) -



Auf dem Verbindungsweg zwischen einem Hotel und der freien Schule in Zinnowitz kam es gestern Abend gegen 18:25 Uhr zu einem Raubüberfall. Zwei Personen, eine 19-jährige Deutsche und ein 20-Jähriger Pole aus der Uecker-Randow-Region, waren gerade auf dem Weg vom Verkaufsstand zur Unterkunft, als sie von drei dunkel gekleideten Personen überfallen wurden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei haben die Männer mit einem unbekannten Gegenstand auf eines der Opfer eingeschlagen und anschließend eine Tasche mit der Geldkassette und den Tageseinnahmen entrissen. Anschließend schlugen sie nochmals auf eine der Personen, diesmal mit der Geldkassette, ein. Danach flüchteten sie mit der Beute in Richtung Promenade. Die beiden Geschädigten wurden durch die Angriffe leicht verletzt. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.



Die Polizei hatte sofort mir mehreren Funkstreifenwagen nach den flüchtigen Tätern gefahndet, jedoch ohne Erfolg. Ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Diese können wie folgt beschrieben werden:



- ca. 25 Jahre alt

- ca.1,80 m groß

- schlanke Statur

- europäisches Aussehen

- ein Täter trug einen dunklen Dreitagebart

- Aussprache war akzentfrei, deutsch

- alle waren dunkel gekleidet

- alle trugen eine Kapuze über dem Kopf



Hinweise zum schweren Raub nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-224, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell