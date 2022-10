POL-NB: Verkehrsunfall mit Traktor zwischen Stuer und Altenhof

Röbel (ots) -



Am 20.10.2022 gegen 17:10 Uhr, kam es zwischen Stuer und Altenhof auf

dem öffentlichen Wirtschaftsweg zu einem Verkehrsunfall. Der

37-jähriger deutsche Fahrer eines VW Amarok fuhr aus Richtung Stuer

kommend in Richtung Altenhof. Er wollte eine auf der Mitte der

Strecke befindlichen Kreuzung überqueren, als von links ein Traktor

mit Anhänger die gleichrangige Kreuzung querte und die Vorfahrt des

Geländewagens missachtete. Der Fahrzeugführer des VW konnte einen

Zusammenstoß mit dem Anhänger des Traktors nicht mehr verhindern. Der

Fahrzeugführer des VW Amarok, sein 56-jähriger Beifahrer und der

40-jährige Traktorfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der

Gesamtschaden des Unfalls beträgt ca. 60.000 Euro. Alle Beteiligten

stammen aus der Region. Die beiden Fahrzeugführer der Unfallfahrzeuge

wurden zur Behandlung ins Klinikum nach Plau verbracht.



Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar,

Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell