Medieneinladung: Minister Pegel und Bundesinnenministerin Faeser bei Ortstermin in Groß Strömkendorf

Innenminister Christian Pegel, Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann machen heute Abend einen Rundgang in der Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf, die in der vergangenen Nacht gebrannt hat. Im Anschluss wird es ein Pressestatement mit Fragerunde geben.

Medienvertreter sind herzlich dazu eingeladen.

Termin: heute, 20. Oktober, 17.20 Uhr Rundgang;

18:15 Uhr Pressestatement und Fragerunde

Ort: Hotel Schäfereck, Am Schäfereck 1,

23974 Groß Strömkendorf, Blowatz