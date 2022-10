LWSPA M-V: Betrunkener Bootsführer auf der Ostsee bei Glowe/Rügen festgestellt

Waldeck (ots) -



Am Mittwoch, den 19.10.2022, teilte ein Zeuge der Wasserschutzpolizei (WSPI) Sassnitz gegen 10:15 Uhr mit, dass ein augenscheinlich alkoholisierter Bootsführer mit seinem Sportboot den Hafen Glowe zum Angeln verlässt. Um weitere Gefahren abzuwehren, die sich aus der Trunkenheitsfahrt auf dem Wasser ergeben könnten, eilten die Polizeibeamten der WSPI Sassnitz mit dem Schlauchboot MV 8 dem Bootsführer nach. Sie konnten das Sportboot mit dem alkoholisierten Skipper in der Tromper Wiek zwischen Glowe und Juliusruh feststellen. Die vor Ort durchgeführte Atemalkoholprüfung ergab einen Wert von 1,33 Promille.

Das Sportboot wurde zum Hafen gebracht und bei dem Bootsführer eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Wasserschutzpolizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr.



