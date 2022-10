POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 83-Jährigen aus Anklam

Anklam (ots) -



Bereits am 11.10.2022, 14:00 Uhr wurde der Polizei der Fund eines Leichnams auf einem Feld zwischen Relzow (bei Anklam) und der Peene gemeldet. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod der weiblichen Person feststellen. Es lagen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Ermittlungen hatten ergeben, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die seit Ende September 2022 gesuchte 83-jährige Frau aus Anklam handelt. In diesem Zusammenhang wurden weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie Untersuchungen der Rechtsmedizin veranlasst, um die Identität des Leichnams zweifelsfrei klären zu können. Die Ergebnisse stehen derzeit noch aus.



In diesem Zusammenhang wurden die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen eingestellt. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.



