Nach exhibitionistischen Handlungen am Neumühler See in Schwerin - Polizei fahndet mit Phantombild

Details anzeigen Phantombild Phantombild Der Tatverdächtige nährte sich der 15-jährigen Geschädigten, welche sich zu diesem Zeitpunkt in Begleitung ihrer 11-jährigen Schwester befand. Der Mann entblößte sich vor den Mädchen. Nachdem die ältere Schwester sich verbal zur Wehr setzte und das jüngere Kind zum Verlassen der Örtlichkeit bewegte, entfernte sich auch der Tatverdächtige mit seinem Fahrrad. Er konnte durch die Zeugen als Mann mit schlanker Statur beschrieben werden. Er trug eine schwarze Jogginghose, welche roten Streifen hatte. Ferner hat er eine schwarze Strickjacke oder einen Pullover mit unbekannten Aufdruck getragen. Als Kopfbedeckung wurde ein dunkles Basecap genutzt. Die Person war etwa 170cm groß und vom südländischen Phänotyp. Er hatte einen leichten Oberlippenbart, dunkle Augen und wird auf Anfang-Mitte 20 Jahre geschätzt. Bei dem genutzten Fahrrad handelt es sich um ein silber-graues Rad mit einem auffällig hohen gebogenen Lenker. Auf dem Rahmen befanden sich Aufkleber. Für die Ergreifung des Täters bittet die Polizei die Bevölkerung um deren Mithilfe. Zeugenhinweise werden unter telefonisch unter 038208-8882224 oder über die Internetwache unter polizei.mvnet.de entgegengenommen.