POL-NB: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der L24

L24/ Röbel (ots) -



Am heutigen Vormittag, gegen 09:55 Uhr kam es auf der L24 zwischen Sietow und Röbel zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 29-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW die L24 aus Sietow kommend in Richtung Röbel und beabsichtigte eine Kolonne zu überholen. Dabei bemerkte sie einen entgegenkommenden Pkw zu spät und kollidierte in der Folge frontal mit dem Fahrzeug sowie seitlich mit einem Lastkraftwagen.



Durch den Zusammenstoß wurde die 29-Jährige schwer verletzt und in das Krankenhaus nach Waren gebracht.

Die Insassen des entgegenkommenden Pkw, eine 69-jährige Frau und ihre 90-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls schwer verletzt und in die Krankenhäuser nach Plau und Neustrelitz gebracht.



Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf ca. 10.500 Euro.



Im Zuge des Rettungseinsatzes und der Beräumung der Unfallstelle wurde die L24 für ca. 2 Stunden gesperrt.



