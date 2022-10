POL-HRO: ERSTMELDUNG: Großeinsatz der Feuerwehr in Groß Strömkendorf / Unterkunft für ukrainische Geflüchtete brennt in voller Ausdehnung

Groß Strömkendorf / Blowatz (ots) -



Am heutigen Abend, gegen 21:20 Uhr, kam es aus ungeklärter Ursache zu

einem Brandausbruch an einer Außenwand des Hotel "Schäfereck" in Groß

Strömkendorf. Die Löscharbeiten an dem reetgedeckten Haus gestalten

sich gegenwärtig schwierig. Die Feuerwehr versucht mit diversen

Kräften zu verhindern, dass das Feuer auf das gesamte Gebäude

übergreift. Nach jetzigem Kenntnisstand konnten alle Bewohner das

Haus unverletzt verlassen.

Das Hotel dient zur Zeit als Unterkunft für ukrainische Geflüchtete.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus, der Kriminaldauerdienst aus

Wismar ist vor Ort.



