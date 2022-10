POL-NB: Schussabgabe aus einer Wohnung in der Neubrandenburger Oststadt

Neubrandenburg (ots) -



Am 19.10.2022 gegen 15:35 Uhr wurde der Polizei über Notruf

mitgeteilt, dass es in der Humboldtstraße in Neubrandenburg zur

dreimaligen Schussabgabe aus einer Waffe aus dem Fenster eines

Mehrfamilienhauses gekommen ist.



Bei Eintreffen der sofort zum Einsatz gebrachten Funkstreifenwagen

des Polizeihauptreviers Neubrandenburg sowie des Polizeireviers

Friedland konnte am Ort die entsprechende Wohnung ausfindig gemacht

werden. Der mutmaßliche Schütze wurde in der Wohnung nicht mehr

angetroffen, konnte aber anschließend in der unmittelbaren Umgebung

durch Polizeibeamte festgestellt und aufgrund eines bereits

bestehenden Haftbefehls wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und weiterer

Delikte festgenommen werden.



Bei der Durchsuchung der Wohnung des festgenommenen 26-jährigen

Deutschen wurde die bei der Tat genutzte Schreckschusswaffe und

dazugehörige Munition aufgefunden und sichergestellt. Durch den

Einsatz der Waffe wurde niemand verletzt. Dem Tatverdächtigen

erwartet nun zusätzlich ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das

Waffengesetz. Er wird aufgrund des bestehenden Haftbefehls am

morgigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.



Im Auftrag



EPHK David Haupt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell