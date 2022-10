POL-ANK: Informationen zum aktuellen Gesundheitszustand des verletzten Polizisten aus Greifswald

Greifswald (ots) -



Wie bereits in der Pressemitteilung vom 12.09.2022 berichtet wurde, kam es am 11.09.2022 in Greifswald zu einem Angriff gegen einen Polizeibeamten, welcher aufgrund seiner Verletzungen auf der Intensivstation in einem Krankenhaus behandelt werden musste (siehe Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5319336).



In diesem Zusammenhang äußert sich der amtierende Leiter der Polizeiinspektion Anklam, Polizeioberrat Arne Zarbock, zum aktuellen Gesundheitszustand des Polizisten: "Wir freuen uns, dass der verletzte Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Greifswald die Intensivstation des Uniklinikums Greifswald verlassen konnte. Er wurde inzwischen in ein Akutkrankenhaus zur Rehabilitation schwerst schädelhirngeschädigter Patienten verlegt. Wir müssen uns dennoch auf einen langen Heilungsprozess einstellen. Wir wünschen dem Beamten weiterhin gute Besserung und vollständige Genesung."



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell