POL-NB: Fahrzeugführer erschwert Polizeibeamten den Überholvorgang

Am 18.10.2022 gegen 13:00 Uhr stellten Beamte der Besonderen Verkehrsüberwachung Altentreptow mit einem zivilen Einsatzfahrzeug auf der Sponholzer Straße in 17034 Neubrandenburg einen Pkw VW mit Anhänger fest, wobei bei letzterem die Hauptuntersuchung seit über einem Jahr überfällig war. Um eine Verkehrskontrolle durchführen zu können, setzten die Beamten zunächst zum Überholen des Fahrzeuges an. Der Fahrzeugführer des Pkw VW erhöhte folgend die Geschwindigkeit und erschwerte somit den Überholvorgang, zeigte den Beamten während des Vorganges zudem eine beleidigende Geste. Während der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 77-jährige deutsche Staatsangehörige die Polizeibeamten als solche zunächst nicht erkannt hatte.



Gegen den 77-jährigen Fahrzeugführer ermitteln nun Beamte des Kriminalkommissariats Neubrandenburg wegen der Beleidigung. Zudem muss der Mann mit einem Bußgeld wegen des Beschleunigens beim Überholtwerden und der ungültigen Hauptuntersuchung rechnen.



Die Polizei bittet darum, insbesondere bei Überholvorgängen auf die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu achten und in solchen Situationen weder sich noch andere durch beispielweise eine Geschwindigkeitserhöhung zu gefährden.



