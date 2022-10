POL-HWI: Kriminalpolizei fahndet mit Fotos nach Dieb

Gadebusch (ots) -



Bereits am Vormittag des 29. April 2022 hob in Gadebusch ein bisher unbekannter Täter unberechtigt 1000 Euro vom Konto einer 84-jährigen Frau aus Gadebusch ab.



Die Geldbörse der Frau wurde unmittelbar zuvor in einem Supermarkt unweit des Geldinstituts aus Ihrer Handtasche, die am Rollator der Geschädigten hing, gestohlen.



Nachdem die Ermittlungen bislang ergebnislos verliefen, wird nun auf Beschluss des Amtsgerichtes Schwerin das Bildmaterial des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.



Eine Beschreibung und Fotos des gesuchten Mannes finden sich unter folgendem Link: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=185046&processor=processor.sa.pressemitteilung



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell