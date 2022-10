POL-HWI: Unbekannte brechen in Doppelhaushälfte ein - Polizei sucht Zeugen

Kalkhorst (ots) -



Nachdem bereits am 12. Oktober Unbekannte in ein Haus in Groß Schwansee eingebrochen sind, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Offenbar sind der oder die unbekannten Täter in der Zeit von 09:30 bis etwa 16:00 Uhr gewaltsam in die Doppelhaushälfte in Groß Schwansee, Gemeinde Kalkhorst, eingedrungen. Die Unbekannten durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten schließlich einen Safe, in dem sich neben Wertgegenständen auch Bargeld befand. Der Safe wurde am Nachmittag desselben Tages durch Spaziergänger in einem Waldstück nahe Dönkendorf gefunden.



Beamte des Kriminaldauerdienstes haben am Tatort Spuren gesichert. Der Safe wurde sichergestellt und kriminaltechnisch untersucht.



Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die ungewöhnliche Beobachtungen in der Lindenstraße in Groß Schwansee oder im Bereich Dönkendorf gemacht haben oder sonstige Hinweise zum Einbruchgeschehen geben können, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell