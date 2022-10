POL-NB: Diebstahl eines Ford Kuga

Malchow (ots) -



Am 18.10.2022 im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 06:30 Uhr wurde ein Fahrzeug des Herstellers Ford in Malchow entwendet. Das entwendete Fahrzeug stand geparkt auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Friedenstraße, auf Höhe der Hausnummer 4. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Ford Kuga des Baujahrs 2015 mit den amtlichen Kennzeichen MÜR-SB373. Der Wert wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt.



Die Röbeler Polizeibeamten haben die Strafanzeige und Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer in den heutigen Morgen auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in der Friedensstraße in Malchow gesehen hat oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen kann, meldet sich bitte bei dem Polizeirevier Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



