Medieneinladung: Pegel eröffnet neuen Technologiestandort in Greifswald

Am Freitag eröffnet Digitalisierungsminister Christian Pegel als Ehrengast neben Oberbürgermeister Stefan Fassbinder und Unternehmensgründer und –chef Jörn Halbauer den neuen Technologiestandort der „Birkle IT“ in Greifswald. Das Münchner Unternehmen hat die Universitäts- und Hansestadt aufgrund ihres hohen Potenzials für die Technologieentwicklung als neuen Standort gewählt.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 21.Oktober 2022, 14.30 Uhr

Ort: 17489 Greifswald, Ollmasche Villa,

Wolgaster Str. 146

Das 2016 gegründete Unternehmen ist spezialisiert auf Beratung und Entwicklung von Unternehmens-Software-Lösungen. Mit mehr als 150 Mitarbeitern ist es hauptsächlich im deutschsprachigen Raum sowie Skandinavien und dem Baltikum tätig.