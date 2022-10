POL-NB: Unbekannte Täter entwenden Anhänger

Groß Miltzow (ots) -



Am 14.10.2022 in der Zeit von 21:20 Uhr bis 21:45 Uhr kam es in 17349 Klein Daberkow zum Diebstahl eines Fahrzeuganhängers.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Feldweg in Richtung des ortsnahen Waldes den grauen Anhänger des Herstellers Böckmann. An dem Fahrzeug war das amtliche Kennzeichen MSE-G340 angebracht. Neben einer fehlenden Heckklappe sind mehrere Beschädigungen in Form von Dellen an den Seitenwänden des Anhängers vorhanden.



Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.600 Euro.



Der Anhänger wurde in Fahndung gesetzt und die Ermittlungen durch die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland übernommen.



Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder Angaben zum Verbleib des Anhängers machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedland unter der 039601-3000 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5114

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell