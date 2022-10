POL-ANK: Fahren unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln: zwei Verkehrsunfälle auf der B 111

Insel Usedom / Wolgast (ots) -



In der Nacht zum 18. Oktober 2022 ereigneten sich zwei alleinbeteiligte Verkehrsunfälle im Bereich der Bundesstraße 111. Beide Unfallverursacher standen unter Einfluss von Alkohol beziehungsweise Betäubungsmitteln.



Gegen 03:00 Uhr befuhr ein 70-jähriger Deutscher mit seinem Toyota die B 111, als er auf der Höhe von Karlsburg von der Fahrbahn abkam und im Graben zum Stehen kam. Dabei entstand ein geschätzter Schaden von etwa 1.000 Euro. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,83 Promille.



Wenig später, gegen 03:20 Uhr, ereignete sich ebenso auf der B 111 ein zweiter Verkehrsunfall, bei dem der alleinbeteiligte Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der 22-jährige Pole befuhr die Bundesstraße aus Koserow kommend in Richtung Zempin. Nach eigenen Angaben fuhr er etwa 170 km/h bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, als er plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Leitpfosten sowie auch einem Baum kollidierte. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen und entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort. Wenig später konnte er durch die eingesetzten Beamten in Zempin angetroffen werden. An seinem Fahrzeug, ein VW Passat, entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 5.000 Euro.



