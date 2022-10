POL-ANK: Diebstahl eines Ford Kuga in Hintersee

Ueckermünde (ots) -



In der vergangenen Nacht (zwischen dem 17. Oktober, 22:00 Uhr, und dem 18. Oktober 2022, 05:45 Uhr) haben unbekannte Täter in Hintersee einen Ford Kuga gestohlen. Das graue Fahrzeug wurde zuvor in der Dorfstraße abgestellt. Es entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Ueckermünde unter 039771 82-224, aber auch jede andere polizeiliche Dienststelle entgegen.



