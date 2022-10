POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in der Neubrandenburger Oststadt

Neubrandenburg (LK MSE) (ots) -



Am 17.10.2022 um 16:45 Uhr ereignete sich auf dem Juri-Gagarin-Ring

auf Höhe der Ikarusstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 73-jähriger deutscher

Fahrzeugführer eines PKW VW UP den Juri-Gagarin-Ring aus Richtung

Ziolkowskistraße kommend in Richtung Ikarusstraße. Auf dem geteilten

Fuß- und Radweg, neben der Salvador-Allende-Straße, fuhr ein 9 Jahre

altes deutsches Kind aus Richtung des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums

kommend in Richtung Lindetalcenter über den Juri-Gagarin-Ring und

missachtete dabei die rote Fußgängerampel. Der Fahrzeugführer des VW

UP konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste in der weiteren

Folge das Kind. Der 9-Jährige erlitt dabei eine leichte Schürfwunde.

Das Kind wurde durch eine alarmierte RTW-Besatzung vor Ort behandelt

und konnte anschließend in die Obhut der Eltern übergeben werden.

Eine Verbringung ist das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg

war nicht erforderlich.

Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 50

Euro geschätzt. Das Fahrrad und der PKW blieben fahrbereit.



