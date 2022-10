POL-NB: Information zum Versammlungsgeschehen am 17.10.2022 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 17.10.2022 fanden im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

18 sogenannte Montagsdemonstrationen statt, die alle ohne Störungen

verliefen. An den Versammlungen und Aufzügen nahmen ca. 2739 Personen

teil. Die Themen, mit denen sich die Teilnehmer befassten, waren u.a.

die Coronapolitik der Bundesregierung, die Energiekriese und der

Krieg in der Ukraine.



Neubrandenburg - 470

Neustrelitz - 350

Malchow - 43

Waren - 700

Röbel - 80

Anklam 1 - 11

Anklam 2 - 170

Greifswald 1 - 150

Greifswald 2 - 10

Greifswald 3 - 54

Stralsund - 145

Bergen - 100

Ribnitz-Damgarten - 60

Grimmen - 200

Barth - 62

Penkun - 13

Ducherow - 15

Torgelow - 106



