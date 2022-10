POL-LWL: Eine leicht verletzte Person nach Zusammenstoß dreier Fahrzeuge

Hagenow (ots) -



Bei einem Auffahrunfall auf der B 321 bei Hagenow ist am Montagmorgen ein 32-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hat der 50-jährige Fahrer eines PKW kurz hinter der Tankstelle zwei vor ihm abbremsende Fahrzeuge nicht rechtzeitig bemerkt und fuhr auf das vor ihm fahrende Auto auf. In Folge des Aufpralls wurde das Auto des 32-Jährigen in einen weiteren PKW geschoben. Zwei der verunfallten Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrverkehr musste im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Toddin kurzzeitig an der Unfallstelle halbseitig vorbeigeleitet werden. Der 32-jährige Verletzte kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.



