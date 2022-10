POL-HRO: Diebstahl in Rostocker Seniorenresidenz- Mann auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) -



Bereits am Samstag dem 15.10.2022 erhielt die Rostocker Polizei Kenntnis über eine unberechtigte Person in einem Alten- und Pflegeheim in der Stadtmitte. Gegen 11:50 Uhr meldeten Mitarbeiter der Einrichtung, dass sie einen unbekannten Mann in den Räumlichkeiten festgestellt hatten und diesen festhalten würden.

Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie einen 37-jährigen Mann aus dem Landkreis Rostock feststellen. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der tatverdächtige Deutsche unberechtigt Zugang zu mehreren Zimmern von Bewohnern verschafft und diese durchsucht. Auf Nachfrage hatte sich der Mann gegenüber den Senioren als neuer Mitarbeiter ausgegeben und auch versucht, mehrere geschlossene Kassen des Seniorenzentrums aufzubrechen. Im Rahmen weiterer polizeilicher Maßnahmen wurden bei dem Mann mehrere hundert Euro Bargeld und Einbruchswerkzeug festgestellt. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der Kriminaldauerdienst kam ebenfalls zum Einsatz.



Gegen den bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getretenen Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und Einbruch geführt. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Rostock übernommen.



