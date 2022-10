POL-LWL: Rettungswagen an Verkehrsunfall beteiligt - Autofahrerin leicht verletzt

Sternberg (ots) -



Auf der B 104 in Sternberg ist am Montagvormittag ein PKW mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Dabei wurde die 52-jährige Fahrerin des PKW leicht verletzt, sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen hatte der mit Sondersignal fahrende Rettungswagen den PKW überholen wollen, als das Auto zu diesem Zeitpunkt nach links in die Goethestraße abbiegen wollte und es dabei zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbreit und mussten abgeschleppt werden. Für die Bergung des Rettungswagens und des PKW musste die Fahrbahn an der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf ca. 15.000 Euro beziffert.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell