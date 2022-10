POL-NB: Zwei Einbrüche mit Zielrichtung Bargeld

Malchin und Malchow (ots) -



Am Morgen des heutigen 17.10.2022 wurden zwei Einbrüche in Firmen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte bekannt, bei denen es die Tatverdächtigen auf Bargeld abgesehen hatten. Betroffen sind eine Gaststätte in Basedow bei Malchin und eine Fleischerei in Malchow.



In der Nacht vom 15.10.2022 zum 17.10.2022 wurde in ein Restaurant in der Brauereistraße in 17139 Basedow eingebrochen. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft und aus diesen die Tageseinnahmen in bisher unbekannter Höhe entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.



Im Zeitraum vom 15.10.2022 bis 17.10.2022 sind bislang unbekannte Täter in ein Fleischereifachgeschäft in der Rostocker Straße in Malchow gewaltsam eingebrochen und haben Bargeld in Höhe von ca. 1.000 Euro entwendet. Der entstandene Schaden wird hier auf insgesamt ca. 1.500 Euro geschätzt.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren in beiden Fällen im Einsatz und haben Spuren gesichert. Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls wurden aufgenommen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt, ist Teil der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen oder möglichen Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin (03994-231 224) oder in Röbel (039931-848 224) oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



