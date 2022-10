POL-ANK: Ergänzung zum Diebstahl von einer Baustelle in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am heutigen Tag (17. Oktober 2022) wurde ein weiterer Diebstahl von einer Baustelle in der Heinrich-Heine-Straße in Greifswald gemeldet, wo sich bereits in der Nacht vom 15. zum 16. Oktober 2022 ein Diebstahl ereignete (Pressemitteilung vom 17. Oktober 2022, 10:25 Uhr).

So haben die unbekannten Täter zwischen dem 16. Oktober, 16:00 Uhr, und dem 17. Oktober, 11:30 Uhr, eine mobile Tankstelle - befüllt mit 200 Litern Diesel - entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6.500 Euro.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell