POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Anhängers

Wesenberg an der B122 (ots) -



Im Zeitraum vom 07.10.2022 bis 13.10.2022 ist es in Wesenberg zum Diebstahl eines Anhängers gekommen. Der Anhänger der Marke Benderup hat eine maximale Nutzlast von 3,5 Tonnen. Er stand an der B 122 auf Höhe der Einfahrt Bresebrink in 17255 Wesenberg und diente als Werbeträger der Firma "Elektro Wilhelm". Der Anhänger ist doppelachsig, fünf Jahre alt und war zusätzlich an der Deichsel mit einer Kastensicherung gegen unbefugte Nutzung gesichert. Bislang unbekannte Täter haben den Anhänger mit den amtlichen Kennzeichen MST-GW 19 komplett entwendet. Der Wert wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.



Die Beamten der Kriminalaußenstelle Neustrelitz haben die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und suchen Zeugen. Wer hat den beschriebenen Anhänger seit dem 13.10.2022 gesehen? Wer sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl des Anhängers, Angaben zu möglichen Tatverdächtigen oder dem Verbleib des Anhängers geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz in 03981-258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell