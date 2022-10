POL-ANK: Diebstahl von einer Baustelle in Greifswald

Greifswald (ots) -



In der Zeit vom 15. Oktober 2022 (17:30 Uhr) bis zum 16. Oktober 2022 (09:30 Uhr) kam es zu einem Diebstahl auf einer Baustelle in der Heinrich-Heine-Straße in Greifswald. Nach ersten Erkenntnissen haben unbekannte Täter Arbeitsmaterialien (Schweißgerät und Hydraulikgerät) im Gesamtwert von etwa 11.300 Euro aus einem LKW entwendet. Zudem wurde aus zwei Fahrzeugen Diesel im Wert von 800 Euro gestohlen.



Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen und war zur Spurensicherung im Einsatz.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



