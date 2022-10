POL-NB: Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung auf Friedhof

Pasewalk (ots) -



Am 16.10.2022, gegen 17:40 Uhr, wurde dem Polizeihauptrevier Pasewalk

eine Sachbeschädigung mittels Graffiti auf dem Friedhof in Polzow

gemeldet. Die eingesetzten Beamten stellen vor Ort fest, dass auf dem

Gelände des Friedhofs mit schwarzer Sprühfarbe die Kirche, ein

Grabstein, eine Mauer, Bäume sowie eine Bank besprüht wurden. Beim

Eintreffen waren sowohl der Hinweisgeber wie auch die beiden

Verursacher der o.g. Beschädigungen, zwei im Dorf wohnhafte 10- und

11-jährige deutsche Kinder, vor Ort. Die Eltern der Kinder waren beim

Eintreffen der Polizeibeamten ebenfalls anwesend. Der Bürgermeister

von Polzow hatte die Kinder zwar am Vormittag auf dem Friedhof

spielen sehen, die Tat selbst aber nicht beobachtet. Nachdem er die

Graffiti festgestellt hat, suchte er die Eltern der Kinder auf. Nach

einem Gespräch mit den Kindern haben diese dann die Tat zugegeben.

Die aufgesprühten Graffiti hatten keinen politischen Bezug. Der

verursachte Sachschaden wird auf eine Höhe von 2750 Euro geschätzt.



