POL-HRO: Vereinsgebäude des ´K.u.T. - Kultur und Toleranz e.V.´ in Gadebusch verfassungsfeindlich beschmiert

Gadebusch (ots) -



Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 14.10.2022 12:00 Uhr bis

16.10.2022 11:00 Uhr das Vereinsgebäude des "Kultur und Toleranz

e.V." in Gadebusch großflächig mit Graffiti beschmiert.

An dem Gebäude wurde Tage zuvor ein Gemälde anlässlich des

25-jährigen Bestehens des Vereins auf eine Fassadenseite aufgebracht.

Dieses Gemälde wurde nun durch unbekannte Täter großflächig

beschmiert.

Dabei wurden auch die Symbole "SS" und "88" sowie weitere Aussprüche

gegen den Verein auf der gesamten Länge des Gebäudes bis zu einer

Höhe von 1,70m aufgetragen.

Ein auf dem Gelände abgestellter Pkw wurde durch die unbekannten

Täter ebenfalls beschmiert.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun wegen des

Verdachts der Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen

verfassungswidriger Organisationen.

Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht beziffert.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem oder die Täter. Diese nehmen

das Polizeirevier in Gadebusch unter der TelNr.: 03866-7220 oder jede

andere Polizeidienststelle entgegen.

Zudem kann auch die Internetwache der Landespolizei unter

www.polizei.mvnet.de für die Mitteilung der Hinweise genutzt werden.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell