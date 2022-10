POL-NB: Brand einer Ferienimmobilie in Vipperow

Röbel/Mecklenburgische Seenplatte (ots) -



Am 16.10.2022, gegen 15:32, wurde über Notruf bekannt, dass der

Dachstuhl eines Wohngebäudes in Vipperow brennen würde. Bei dem

Gebäude handelt es sich um ein Wohnhaus, in dem sich zwei

Ferienwohnungen und die Wohnung des Vermieters befanden. Nach ersten

Erkenntnisse hätte der Mieter einer der Ferienwohnungen zunächst Öl

in einer Pfanne erhitzt und dann die Küche verlassen. Nach seiner

Rückkehr in die Küche hätte diese bereits in Flammen gestanden. Die

sofort alarmierte Feuerwehr fand bei ihrem Eintreffen ein Haus vor,

das in voller Ausdehnung brannte. Weitere Personen befanden sich zu

diesem Zeitpunkt nicht mehr in dem Gebäude. Das Haus ist durch die

Brandeinwirkung und die Löscharbeiten unbewohnbar geworden. Die

Schadenshöhe wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt, Personen kamen

nicht zu Schaden. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Röbel,

Rechlin, Vipperow, Priborn und Ludorf mit insgesamt 69 Kameraden.

Weiterhin waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein Seelsorger

vor Ort. Die Kriminalpolizei Neubrandenburg ermittelt wegen des

Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.



Thomas Krüger,

Polizeihauptkommissar,

Polizeipräsidium Neubrandenburg,

Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell