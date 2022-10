POL-NB: Verkehrsunfall mit einem lebensbedrohlich verletzten Radfahrer bei Suckow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Röbel (ots) -



Am 16.10.2022, gegen 13.45 Uhr, kam es auf dem Radweg entlang der

Kreisstraße 6 zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 78-jähriger deutsche Fahrer

eines E-Bike den Radweg. Kurz vor der Ortschaft Suckow, auf leicht

abschüssiger Strecke, stürzte der Radfahrer aus bisher ungeklärter

Ursache.

Beim Sturz zog sich der 78-Jährige, der keinen Helm trug, schwere

Kopfverletzungen zu. Im lebensbedrohlichen Zustand wurde er nach der

Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.





